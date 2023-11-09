شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي: لا نرى أزمة إنسانية في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيتسانا - أ ف ب

اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي، الخميس، أن «لا أزمة إنسانية في قطاع غزة» الذي يتعرض لقصف مكثف منذ أكثر من شهر من الدولة العبرية في الحرب بينها وبين حركة «حماس»، وذلك في تصريحات تزامنت مع استضافة باريس مؤتمراً انسانياً لبحث المساعدات الدولية للقطاع المحاصر.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو: «نعلم أن الوضع غير سهل بالنسبة الى المدنيين في قطاع غزة، ونعلم أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن يمكنني القول إنه لا أزمة إنسانية في قطاع غزة».

وأضاف الضابط خلال مؤتمر صحفي عند مركز نيتسانا الحدودي بين اسرائيل ومصر: «نحن في حالة حرب، حرب لم نخترها. حماس قررت شن هذه الحرب».وقال: «أكثر من 700 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة منذ القافلة الاولى التي سمحت لها إسرائيل بالعبور من مصر في 21 تشرين الأول/أكتوبر»، وهو ما أكده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وذكر المكتب أنه «قبل بدء الأعمال العدائية كانت 500 شاحنة محملة بالبضائع تدخل في المتوسط كل يوم عمل» إلى القطاع.

وحذر تيترو بالقول «إذا رأينا أن حماس تستخدم المساعدات الإنسانية (التي تصل إلى غزة) فسوف نوقفها».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن «كارثة إنسانية تتكشف أمامنا» في غزة، وكثف الدعوات «لوقف إنساني فوري لإطلاق النار».

وتدور حرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن على إثرها الجيش الإسرائيلي قصفاً مكثفاً على القطاع اودى حتى الآن بحياة اكثر من 10800 فلسطيني.