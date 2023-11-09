شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعتبر حديث وزير إسرائيلي عن «خيار نووي» في غزة أمراً غير مقبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

وصفت روسيا، الخميس، اقتراح وزير إسرائيلي باعتماد «الخيار النووي» في قطاع غزة في ظل الحرب مع حركة «حماس»، بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكدة أن «لا شيء يبرر مثل هذه التصريحات».

وجاء التعليق الروسي بعدما قال وزير التراث اليميني أميخاي إلياهو في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية، رداً على سؤال عما اذا كان يدعو إلى إسقاط «نوع من القنبلة الذرية» على قطاع غزة فأجاب:«لقتل الجميع، إن هذا هو أحد الخيارات».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي الخميس: «نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق». وقالت: «هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟ لا شيء يبرر مثل هذه التصريحات».

وتمتلك إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي رسمياً حيازة أسلحة ذرية، 90 رأسا نووياً، وفقاً لآخر تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر وعملية برية ضد حركة «حماس» في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل حوالي 10800 شخص، بينهم 4412 طفلاً و2918 امرأة، وفق آخر حصيلة معلنة.