انت الان تتابع خبر الحوثيون يعلن اطلاق صواريخ بالستية نحو أهداف إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في إيلات".

وأضاف: "العملية بفضل الله حققت أهدافها بنجاحٍ وأدت لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو".



وأردف: "قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية نُصرة لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخوانِنا في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في وقت سابق من مساء اليوم، عن اعتراض إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.