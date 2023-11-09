شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تطلق نداءً عاجلًا لإغاثة فلسطين بقيمة 481 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداءً إنسانياً عاجلاً ناشدت فيه توفير 481 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية -حتى نهاية العام الحالي- للأشخاص المتضررين من تصعيد جيش الاحتلال الغاشم على قطاع غزة.

وأفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في كلمه خلال مؤتمر باريس الإنساني الدولي اليوم، أنه بعد شهر من الحصار المشدد، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة وتتنامى ساعة تلو الأخرى.

وبين أن قدرات الوكالة استنفدت، فيما أصبح موظفوها في غزة أنفسهم نازحين مع سقوط 99 من زملائهم إثر تصعيد جيش الاحتلال على القطاع.

مساعدات غير كافية

من جهتها أوضحت وكالة الأونروا في بيان لها أن نصف منازل غزة دُمرت أو تضررت بسبب قصف الاحتلال الغاشم، مبينةً أن سكان القطاع جميعهم يتعرضون لعقاب جماعي.

وعلى الرغم من الزيادة في عدد الشاحنات التي دخلت غزة في الأيام القليلة الماضية، التي لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه، فإن هذا لا يُمثل سوى قدر ضئيل من الاحتياجات الإنسانية.

وقد اضطر نحو 70% من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، ويعيش 720 ألفاً منهم في ظروف مروعة في ملاجئ الأونروا.