شكرا لقرائتكم خبر عن وسط علاقة مضطربة..الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان قمة مباشرة أوائل ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد الاتحاد الأوروبي والصين قمة في السابع والثامن من ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى الصين، للمشاركة في أول قمة وجها لوجه مع القيادة الصينية منذ أربع سنوات.

خفض مخاطر الصين

تأتي القمة بعد سلسلة من الحوارات على مستوى رفيع في وقت سابق من العام الجاري بشأن مسائل تتضمن التجارة والسياسة الخارجية، ولدى الطرفان جدول أعمال دسم للنقاش بشأنه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية جديدة لخفض المخاطر من الصين من خلال خفض الاعتماد عليها في القطاعات الحساسة والإمدادات، فضلًا عن التخفيف من قدرة بكين على الحصول على تقنيات متقدمة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بعض العقوبات على الصين بسبب انتهاكها لحقوق الانسان في إقليم شينجيانج وردت الصين بعقوبات مضادة.