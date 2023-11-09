الحوثيون يعلنون قصف إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم الخميس، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

صافرات الإنذار

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفعيل صافرات الإنذار في مدينة إيلات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلي أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

وقال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فترات التوقف المخطط لها هي استمرار لسياسة الممر الإنساني الإسرائيلي، مرتين في الأسبوع، ونوافذ مدتها أربع ساعات للسماح للمدنيين بالسفر من شمال إلى جنوب غزة، وهو أكثر أمانًا نسبيًا ويتلقى مساعدات إنسانية.