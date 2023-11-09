تفاصيل التعامل بالتاريخ الميلادي بدلا من الهجري في المملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - التعامل بالتاريخ الميلادي في المملكة العربية السعودية.. اهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن استخدام التاريخ الميلادي في التعاملات الرسمية بدلا من التاريخ الهجري.

وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، نشر قرار مجلس الوزراء، الذي يشمل احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية وفق التاريخ الميلادي، وذلك عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته بالتاريخ الهجري.

وقد تقرر تشكيل لجنة للبت في التحديات التي تواجه تطبيق التحول، وبحسب القرار فتتكون اللجنة من وزراء المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، على أن تتولى البت في التحديات والإشكالات، التي قد تواجه الجهات في تطبيق التحول من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي، في احتساب المدد.

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات..الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية

وفي سياق آخر أوضح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتيح من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية إمكانية التواصل مع المركز في كافة المهمات والأعمال المتعلقة بالوثائق والمحفوظات من خلال اختيار باب الخدمة المراد الحصول عليها، واختيار المهمات داخل داخل كل باب، وللاستزادة عن كيفية الاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة صفحة المركز على اليوتيوب والاطلاع على المقاطع التوضيحية