اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه "أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب، بسبب تزايد حدة الحرب الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة".
وأوضح أمير عبد اللهيان قائلا: "بسبب تزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب".
هذا وجرى اليوم اتصال هاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا وتبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: نظرًا لتزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمرًا لا مفر منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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