نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين بأن "قرار إسرائيل السريع شن عملية برية لم يترك مجالا لتقليل الخطر على المدنيين"، واردف "قادة عسكريون في اميركا يحاولون بشكل شبه يومي دفع نظرائهم بإسرائيل لتنفيذ عمليات أدق".

واوضح المسؤول الأميركي بأن "قادة عسكريون حثوا نظراءهم بإسرائيل لاستخدام قنابل موجهة تزن 250 رطلا بدل 2000، وكلما طال أمد حملة إسرائيل العسكرية بغزة زادت فرصة اتساع الحرب بالمنطقة".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين بأن "الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة، والوقت محدود أمام الجيش الإسرائيلي بغزة قبل تصاعد الغضب في المنطقة والإحباط بواشنطن". واوضح بان "تصاعد الغضب بالمنطقة والإحباط في الولايات المتحدة سيقيد هدف إسرائيل بالقضاء على حماس".