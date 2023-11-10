البنتاغون: لا خسائر بشرية في الغارة على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تعتقد حاليا أن الغارة التي شنتها على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

وذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين "حتى اللحظة، لا نقدّر وقوع أي خسائر بشرية". وأضافت أن القوات الأميركية تعرضت لما مجموعه 46 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول، بما في ذلك أربعة عقب غارة الأربعاء التي كانت تهدف إلى ردع مثل هذه الأعمال. وأشارت إلى أن هذه الهجمات تسببت في إصابة 56 شخصا بجروح طفيفة.

ويتناقض هذا التقييم مع بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الأربعاء عن سقوط تسعة قتلى في الغارة الأميركية التي استهدفت المنشأة العسكرية المرتبطة بإيران في شرق سوريا.

وكانت طائرتان حربيتان أميركيتان قد أغارتا قبل يوم على المخزن في محافظة دير الزور السورية، في عملية قال مسؤولون أميركيون أنها جاءت ردا على الهجمات التي تطاول القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

كما استهدفت القوات الأميركية منشأتين في سوريا في 26 تشرين الأول، قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما، وقدّرت أيضا أن تلك الضربات لم تتسبب في وقوع إصابات.