أكّد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النّائب كميل شمعون، "أنّنا مع القضية الفلسطينية، ولكن علينا أن نقوم بما هو في مصلحة لبنان أوّلًا"، مشيرًا إلى أنّ "أهالي الجنوب يعيشون حال تأهّب وفي خوف، ويحقّ لهم أن يعيشوا بطمأنينة ولهذا علينا ضبط الهجمات".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا يجب أن نحاول تجنّب عيش المآسي الّتي يعاني منها أهالي غزة، لأنّنا عشناها سابقًا ودفعنا ثمنها"، مشدّدًا على أنّ "كثرة الحروب المتتالية دمّرت البلد، ولبنان ضحيّة الصّراعات الإقليميّة، وليس من مصلحة أحد "الحركشة" بِوِكر دبابير، وإسرائيل بالنّسبة لنا وكر دبابير".
كانت هذه تفاصيل خبر شمعون: لبنان ضحية الصراعات الإقليمية وليس من مصلحة أحد "الحركشة" بوكر دبابير وإسرائيل هذا الوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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