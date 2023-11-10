شمعون: لبنان ضحية الصراعات الإقليمية وليس من مصلحة أحد "الحركشة" بوكر دبابير وإسرائيل هذا الوكر

أكّد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النّائب ​كميل شمعون​، "أنّنا مع ​القضية الفلسطينية​، ولكن علينا أن نقوم بما هو في مصلحة ​لبنان​ أوّلًا"، مشيرًا إلى أنّ "أهالي ​الجنوب​ يعيشون حال تأهّب وفي خوف، ويحقّ لهم أن يعيشوا بطمأنينة ولهذا علينا ضبط الهجمات".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا يجب أن نحاول تجنّب عيش المآسي الّتي يعاني منها أهالي ​غزة​، لأنّنا عشناها سابقًا ودفعنا ثمنها"، مشدّدًا على أنّ "كثرة الحروب المتتالية دمّرت البلد، ولبنان ضحيّة الصّراعات الإقليميّة، وليس من مصلحة أحد "الحركشة" بِوِكر دبابير، و​إسرائيل​ بالنّسبة لنا وكر دبابير".