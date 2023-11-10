بوغدانوف بحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو بإجلاء المواطنين الروس من غزة

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ "المبعوث الخاص للرّئيس الرّوسي إلى الشّرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجيّة ​ميخائيل بوغدانوف​، بحث مع السّفير الإسرائيلي في ​موسكو​ ألكسندر بن تسفي، بالمواجهة المسلّحة المستمرّة في منطقة النّزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضحت في بيان، أنّ "اهتمامًا خاصًّا أُعير إلى فاعليّة الاتصالات المكثّفة من أجل حلّ القضايا الإنسانيّة الملّحة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك إزالة العقبات الّتي تعيق خروج المواطنين الروس بشكل آمن من ​قطاع غزة​ إلى ​مصر​ عبر ​معبر رفح​، وكذلك إطلاق سراح الأسرى الّذين تحتجزهم حركة "حماس"، بمن فيهم حملة الجنسية الروسية".

وكان بن تسفي قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ إعداد قوائم متّفق عليها بأسماء المواطنين الرّوس الّذين من المخطّط إجلاؤهم من قطاع غزة، قد يستغرق نحو أسبوعين.