أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ "المبعوث الخاص للرّئيس الرّوسي إلى الشّرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجيّة ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السّفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي، بالمواجهة المسلّحة المستمرّة في منطقة النّزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأوضحت في بيان، أنّ "اهتمامًا خاصًّا أُعير إلى فاعليّة الاتصالات المكثّفة من أجل حلّ القضايا الإنسانيّة الملّحة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك إزالة العقبات الّتي تعيق خروج المواطنين الروس بشكل آمن من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وكذلك إطلاق سراح الأسرى الّذين تحتجزهم حركة "حماس"، بمن فيهم حملة الجنسية الروسية".
وكان بن تسفي قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ إعداد قوائم متّفق عليها بأسماء المواطنين الرّوس الّذين من المخطّط إجلاؤهم من قطاع غزة، قد يستغرق نحو أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف بحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو بإجلاء المواطنين الروس من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.