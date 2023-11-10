شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة جمهورية «نارية» تظهر ضعف منافسي ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه خمسة مرشّحين للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، في مناظرة تلفزيونية جديدة حامية كان الغائب الحاضر فيها، كسابقاتها، هو المرشح الأوفر حظاً الرئيس السابق دونالد ترامب الذي صوّب عليه الجميع سهام انتقاداتهم، فيما أظهرت آخر استطلاعات للرأي أن ترامب لا يزال متقدماً بفارق كبير على المرشحين الآخرين، أي بنسبة 61 في المئة، ليأتي رأساً من خلفه رون ديسانتس بنسبة 13 في المئة. وبناء على هذه الأرقام، أتت المناظرة الثالثة من دون شك حاسمة بالنسبة للمرشحين وسط سعي مطلق إلى كسب تأييد المزيد من الأمريكيين قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية منتصف يناير المقبل.

وشارك في المناظرة كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتس، والحاكمة السابقة لساوث كارولينا نيكي هيلي، والسيناتور من الولاية ذاتها تيم سكوت، والحاكم السابق لنيوجرسي كريس كرستي، فضلاً عن رجل الأعمال الثري فيفك راماسوامي. وللمرة الثالثة تغّيب ترامب عن الحضور، مجنباً نفسه مواجهة مباشرة مع منافسيه، إلا أنه حاول سرقة الأضواء بعقد حدث انتخابي في ولاية فلوريدا قبل ساعة من بدء المناظرة. وترامب يعرف جيداً أنه لا داعي للحضور على اعتبار أنه يتصدّر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن الفارق بينه والمرشحين الخمسة الآخرين لا يزال شاسعاً. وأظهرت المناظرة تقسيم الحزب وضعف المنافسين للرئيس السابق، الذي يتصدر استطلاعات الرأي. وخلال المناظرة قام رون ديسانتس ونيكي هالي، اللذان يتنافسان على المركز الثاني بعد ترامب، بمهاجمة الرئيس السابق في بعض اللحظات، لكنهما تراجعا سريعاً وركزا على السياسة الخارجية أو جو بايدن أو فيفيك راماسوامي. ولم يظهر المرشحون الآخرون بشكل كبير خلال المناظرة مثل تيم سكوت ومايك بومبيو وتوم كوتون، ولم يتمكنوا من تحدي ترامب أو الدفاع عن مواقفهم بشكل فعال. وأظهرت المناظرة أن الحزب الجمهوري لا يزال مقسماً ومتخبطاً، وأنه لا يوجد بديل واضح أو قوي لترامب، الذي يحظى بدعم كبير من قاعدته. وصبت المناظرة بشكل أساسي على السياسات الخارجية وتحديداً حرب غزة واللافت كان امتناع المشاركين عن ذكر فلسطين، والاقتصار على تأكيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وقال ديسانتس: «أقول لنتنياهو أن ينهي الأمر في غزة مرة واحدة وللأبد. وعليه أن يجبر حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن لديها فوراً»، بينما قالت هايلي: «أقول لتنياهو نحن ندعم إسرائيل بشكل مطلق في مكان وأي زمان». وتحدث راماسوامي قائلا: «أقول لنتنياهو إن إسرائيل تملك الحق والمسؤولية للدفاع عن نفسها».

واختار الحزب الجمهوري تنظيم هذه المناظرة بالاشتراك مع «الائتلاف اليهودي الجمهوري» وهو جمعية يهودية محافظة تتمتّع بنفوذ كبير. وإذا كان المتناظرون توحّدوا في دعم إسرائيل فإنّ خلافاتهم بدت جليّة حول الحرب في أوكرانيا، حيث يحتلّ بلدهم صدارة الداعمين لكييف في إمدادات الأسلحة. وخلال المناظرة دعا بعض هؤلاء المرشّحين إلى وقف هذه المساعدات العسكرية لأوكرانيا نهائياً. وبلغ الأمر برجل الأعمال فيفيك راماسوامي بأن يقول إنّ «أوكرانيا ليست نموذجاً للديموقراطية». وهذا الشاب الثلاثيني حديث العهد في المجال السياسي ويقدّم نفسه على أنّه نسخة محسّنة من ترامب. (وكالات)