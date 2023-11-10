انت الان تتابع خبر في غزة.. إسرائيل تقصف محيط مستشفى بـ 11 صاروخاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، أن إسرائيل قصفت محيط المستشفى بـ11 صاروخاً.



وقال عاطف الكحلوتفي تصريح صحافي، إن "محيط المستشفى تعرض لقصف بـ11 صاروخا إسرائيليا اليوم، اسفر عن دمار جزئي نتيجة القصف".

وأضاف ان "شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه"، مؤكداً أن "المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.