محامون يقدمون شكوى للجنائية الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم محامو الضحايا الفلسطينيين التماسًا لإدراج الهجمات الإسرائيلية على غزة و"جريمة الإبادة الجماعية" في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن جيل ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، قدم التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.

وعقد ديفر مؤتمرا صحفيا قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD) عبد المجيد مراري، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق بيير غالاند، والمحامي الأردني خالد الشولي.

وأطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوضع في غزة.

وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن "الجرائم" المرتكبة في فلسطين.

وأشار إلى أن "نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل".

وذكر أن أفعال إسرائيل في غزة "تشكل عناصر جريمة الإبادة الجماعية".

وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضًا النظر في "جريمة الإبادة الجماعية".