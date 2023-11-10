هجوم بـ«مسيرتين» ضد قوات التحالف الدولي في كردستان العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أميركية ومن التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين مسيّرتين لم يتسبب في وقوع أي إصابات، على ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أمس.

وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان: «هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار حرير بمحافظة أربيل».

وأضاف البيان أن «الهجومين وقعا في كردستان بشمال العراق قبل منتصف الليل وبعيده وبحسب المعلومات، لم يبلغ عن وقوع إصابات».

ولم يذكر البيان بشكل واضح ما إذا تم إسقاط المسيرتين، لكن الصور المصاحبة تظهر قطعاً من الخردة المعدنية على الأرض.

وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصعيداً في الهجمات منذ منتصف أكتوبر، مع ما لا يقل عن 40 هجوماً بطائرات من دون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقًا لتقرير محدث لمسؤول أميركي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أميركياً.

وأفاد عدة أشخاص في المنطقة الخضراء ببغداد شديدة التحصين التي تقع بها السفارة الأميركية بأن صفارات الإنذارات دوت للتحذير من هجوم محتمل مساء أمس الأول، لكن لم ترد تقارير عن وجود آثار لمقذوفات أو ضحايا.