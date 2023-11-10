«الناتو»: ندعم فترات هدنة مؤقتة للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أمس، إن الدول الأعضاء بالحلف تدعم فترات هدنة إنسانية مؤقتة في الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع للصحفيين في برلين قبل اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه «يجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين خلال الصراع»، مضيفاً: «الحرب في غزة يجب ألا تتحول إلى صراع إقليمي كبير».

وفي سياق آخر، قالت الأمم المتحدة، إن الصراع سيشل النمو الاقتصادي، ويزيد من نقص التغذية، ويؤدي إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في الأراضي الفلسطينية.

وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جديد أن يتسبب الصراع في خفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة كبيرة تصل إلى 12% هذا العام، إذا ما استمر الصراع لشهرين آخرين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن «مستوى الدمار هذا سيعيد غزة إلى الوراء سنوات عديدة، وإذا تم اعتبار جهود إعادة الإعمار السابقة مرجعاً، ستكون إعادة الإعمار بطيئة، مع عواقب شديدة على النشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وفرص التنمية على المدى الطويل».