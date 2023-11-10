مدير الإعلام في معبر رفح لـ«الاتحاد»: دخول 775 شاحنة مساعدات إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

كشف مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر في تصريحات لـ«الاتحاد» عن استمرار فتح معبر رفح البري أمام حركة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية ولعبور الجرحى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطرة، بالإضافة لاستمرار مرور أصحاب الجنسيات الأجنبية المزدوجة.

وأكد وائل أبوعمر، ارتفاع عدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لقطاع غزة إلى 775 شاحنة محملة بالمياه والأدوية والمواد الغذائية، وذلك بعد إدخال 106 شاحنات لاحقاً، لافتاً إلى وصول 5 سيارات إسعاف أرسلتها دولة الكويت إلى قطاع غزة الذي فقد عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف جراء التصعيد الأخير.

وأوضح أبوعمر أن الـ 5 سيارات إسعاف من إجمالي 12 سيارة إسعاف أرسلتها الكويت إلى غزة، مشيراً إلى أنها ستعمل لحساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى أن السلطات المصرية استقبلت نحو 13 مريضاً بالسرطان في مستشفياتها إلى الآن، كما تم خروج 10 جرحى أمس، ليرتفع عدد الجرحى الفلسطينيين ممن عبر معهم ذووهم للأراضي المصرية إلى 117 جريحاً، بالإضافة إلى خروج أكثر من 2060 من مزدوجي الجنسيات الأجنبية.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس الأول، في إفادة صحفية مواصلة العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، وذلك بعد إغلاق المعبر لأسباب أمنية، مؤكدة أن الأولوية هي التوصل لهدنة إنسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن.