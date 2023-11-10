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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف القتال في غزة بشكل كامل وليس لساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، إنه يجب وقف العدوان على غزة فورا، مشيرا إلى أن هناك تعاطف عالمي هائل مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه لا يوجد توافق بمجلس الأمن حول أي قرار بشأن وقف إطلاق النار، مجددا طلبه بوقف القتال في غزة بشكل كامل وليس لساعات، وكذلك بهدنة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد منصور على أن توقف القتال في شمال غزة لا يعني سوى استمرار العدوان، مضيفا أن الهدنة التي أُعلن عنها لـ 4 ساعات غير كافية.

وأوضح أنه لا يمكن مناقشة قضية إدارة حكم غزة قبل وقف إطلاق النار، مطالبا بنزع سلاح المستوطنين في الضفة الغربية، منوها إلى أنه يجب اتخاذ خطوات جدية لمنع عنف المستوطنين بالضفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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