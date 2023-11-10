بالأسماء.. 4 مصابين خلال حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص - بينهم أب ونجليه - في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، مساء اليوم الخميس، أمام قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على "طريق بني سويف- دمو"، في نطاق مركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة جمال عبد المجيد محفوظ، 65 عامًا، بالمعاش، اشتباه كسر بالساقين، و نجليه "حسين"، 39 عامًا، جروح وكدمات، و"أحمد" 41 عامًا، وسيد عطية سيد، 19 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.