صور.. قافلة طبية مجانية وندوة تثقيفية في قرى شرق بولاق بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرى "شرق بولاق" جنوب مركز الخارجة تضمنت 6 تخصصات طبية.

قال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد وأمين لجنة الصحة والسكان بالحزب، إنه تم تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرى شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات (التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – الأطفال – العظام – النساء والتوليد – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ51 مواطنا من أبناء قرى شرق بولاق.

وأوضحت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب وأمينة المرأة، أن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وأضافت أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش القافلة ندوة تثقيفية تضمنت عدة محاور أبرزها المشاركة السياسية في الاستحقاق الرئاسي القادم ودعم انتخاب الرئيس السيسي و التوعية الصحية لعلاج الادمان ودور المرأة في الفترة المقبلة.

حاضر في الندوة: الدكتورة سحر عبد الستار استشاري النساء والتوليد وتنظيم الأسرة بالوادي الجديد، والدكتورة عبير متولي رئيسة المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، والدكتورة مريم القذافي من جامعة الوادي الجديد.