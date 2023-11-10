الرئيس الأمريكي: الهدن المؤقتة بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي: سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة.

وتابع بايدن، اليوم الجمعة، " إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال للقانون الدولي"

وأكد الرئيس الأمريكي، "نبذل كل ما في وسعنا لزيادة الإمدادات والمساعدات الإنسانية ونهدف إلى دخول 150 شاحنة يوميا على الأقل"

ولفت إلى أن " الهدن المؤقتة في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد المدنيين على الوصول إلى مناطق أكثر أمنا"