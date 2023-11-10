مجلس العلاقات الإسلامية- الأميركية: زيادة غير مسبوقة في مضايقات المسلمين والعرب بالولايات المتحدة

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية- الأميركية "كير" تسجيل زيادة "غير مسبوقة" في المضايقات والأحكام المسبقة وأحيانا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

واوضح المجلس في بيان، إنه تلقى 1283 شكوى بشأن أعمال ذات صلة بالأحكام المسبقة ضد المسلمين والعرب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 7 تشرين الأول و4 تشرين الثاني 2023. وأشار إلى تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة والاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب، وأن هناك زيادة بنسبة 216 بالمئة في الشكاوى مقارنة بالعام الماضي.

وذكر مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس كوري سايلور، أن معاداة المسلمين والعرب خرجت عن السيطرة منذ قرابة 10 سنوات. وأوضح أن هذه الخطابات المعادية تستخدم لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات المدافعين عن حقوقهم في الولايات المتحدة، وأن تلك الخطابات كان لها دور في هذه الزيادة غير المسبوقة للتعصب.

ولفت سايلور إلى أن هذه الزيادة تمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ كانون الأول 2015، تاريخ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عزمه حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر مجلس العلاقات الإسلامية- الأميركية "كير"، أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.