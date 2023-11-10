خارجية روسيا: تهديد إسرائيل باستخدام قنبلة نووية ضد غزة "استفزازي"

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تهديد إسرائيل باستخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة "غير مقبول" و"استفزازي".

واردفت زاخاروفا في بيان، "نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق". ولفتت أن مثل هذه التصريحات تعني أن جميع السكان المدنيين في غزة مهددون بالأسلحة النووية. وتساءلت : "هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟" وأضافت: لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه التصريحات".

وأشارت أن مثل هذه التصريحات لا تؤكد فقط امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، بل تظهر أيضا استعدادها لتقييم احتمالية استخدامها في سيناريوهات غير مناسبة.

والأحد الماضي، أدلى وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قوبلت باستنكار عربي ودولي واسع.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.