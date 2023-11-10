البنتاغون: الحوثيون حاولوا استعادة الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطوها

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الحوثيين في اليمن حاولوا استعادة طائرة أميركية مسيرة أسقطوها في البحر الأحمر، لكن من غير المرجح أن يستعيدوا أي شيء له أهمية.
واوضحتت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "نعلم أن هناك محاولة من جانب الحوثيين لاستعادة الطائرة "إم.كيو-9"، لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء له أهمية". وأضافت أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لاستعادة الطائرة المسيرة.
وذكرت جماعة الحوثي ومسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء أن الجماعة أسقطت الطائرة المسيرة وهي من طراز إم.كيو-9 قبالة سواحل اليمن.
وأسقط الحوثيون طائرات أميركية مسيرة في الماضي، لكن هذا الحادث يأتي في وقت يشهد توترا كبيرا في المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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