شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار للعبور.. قناة بنما "تغرق" في المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتسبب ازدحام في قناة بنما في أن يجد أصحاب السفن، التي تنقل كل شيء بدءًا من الوقود إلى الحبوب بين الولايات المتحدة وآسيا، أنفسهم أمام خيارات غير جيدة، فإما يقضون أسابيع في البحر انتظارًا للمرور، أو الإبحار حول أمريكا الجنوبية، أو دفع مبلغ كبير للغاية من أجل الحصول على أولوية المرور، وعدم الانتظار.

وأظهرت وثائق مزايدة أن شركة إينيوس جروب اليابانية اضطرت إلى دفع 3.98 مليون دولار في مزاد يوم الأربعاء كي تتمكن من العبور.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وسطاء شحن إن شركة "صني برايت" لشحن غاز البترول المسال حصلت على ممر لعبور الممر المائي المزدحم في الاتجاه الشمالي في 15 نوفمبر الحاليّ.

وكان سبق أن فرغت الوقود الذي كانت تحمله في الصين.

رسوم إضافية

وسيجري دفع رسوم إضافية على رسوم العبور العادية، التي يمكن أن تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.

ويحدث الاختناق في القناة جراء حدوث جفاف في بنما، التي تخفض مستويات المياه في القناة، ما يؤدي إلى إرباك حركة التجارة بين الولايات المتحدة وآسيا.