الحكومة بغزة: بايدن شجع الاحتلال على استهداف المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي وتدل على وحشية الاحتلال

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة، البوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شجع الاحتلال على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر عبر الدعم والصمت على الجرائم المتواصلة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الساحة المقابلة لقسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، وتحديدًا خيمة الصحفيين وإصابة عدد من المواطنين فيها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، سقوط إصابات باستهداف إسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.