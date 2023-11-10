أبرزها التدريب عن بعد.. "العمل" تكشف لمصراوي موعد إطلاق 3 خدمات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف حسين صبري البكباشي، مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، عن إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة.

وقال "البكباشي" لـ "الخليج 365"، إن الوزارة بصدد إطلاق خدمات قياس مستوي المهارة، وترخيص عمل الأجانب، ومنصة خدمة التدريب عن بعد إلكترونيًا.

وأضاف مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، أن موعد إطلاق الخدمات السابق ذكرها، سيكون مع بداية انطلاق العام الجديد.

وأوضح، أنه سيتم أيضًا إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا خلال شهر من الآن.

وكان عبدالوهاب خضر، المستشار والمتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أوضح لمصراوي، أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركاء ووزارة الاتصالات لرقمنة ووضع نظم للمصريين بالخارج، إلى جانب الحوسبة وتفتيش العمل.

وتأتي تلك الخطوات من الوزارة، في إطار السعي نحو مواكبة التطور التكنولوجي، ومتغيرات سوق العمل المتعددة.

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