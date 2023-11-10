نشرة التوك شو.. تفاصيل اجتماع وفد حماس في القاهرة ومخطط إسرائيل في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيتم غدًا الجمعة عقد اجتماع للحملة بحضور المهندس حازم عمر، وسيتم إقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، إن الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، ومنتشر في كافة المحافظات.

وذكر أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي عائق.

هل تضرب أمريكا اليمن وإيران؟.. مصطفى بكري يوضح مخطط إسرائيل في المنطقة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الداخل الإسرائيلي يتساءل حول إمكانية ضرب قوات الاحتلال لليمن، بعد اقتحام طائرة مسيرة تل أبيب.

وأوضح بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المخطط الأمريكي يتمثل في احتلال إسرائيل للبنان، وتدمير المشروع النووي الإيراني، وإقامة دولة إسرائيلية كاملة، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن، والسيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة، وتغيير بعض الحكام بالأوامر".

وتابع مقدم حقائق وأسرار: "إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تنفيذ هذا المخطط، فسوف تكون نهاية إسرائيل على يد العرب"، متابعًا: "أمريكا ستضرب نعم، لكن لن تستطيع احتلال الأرض أو تغيير الجغرافيا، المقاومة الشرسة في غزة أسقطت العديد من النظريات".

- مصطفى بكري يكشف تفاصيل اجتماع وفد حماس في القاهرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وفدًا من حركة حماس، زار القاهرة اليوم، الخميس، يضم إسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية، مشيرًا إلى أن الوفد اجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

أضاف "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوفد طالب بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، موضحًا أن هناك زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، غدًا للقاهرة، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم مناقشة الأوضاع في غزة وأيضا مناقشة المبادرة المصرية القطرية بشأن أزمة المحتجزين لدى حركة حماس.

وأشار إلى أن حركة حماس جادة في إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها، لافتا إلى أن حركة حماس ترى أن هناك مراوغة من قبل إسرائيل وتلعب على عامل الوقت.

عبد السند يمامة: لن أتعامل مع صندوق النقد حال فوزي بالرئاسة

قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسى، إن الإصلاح الأقتصادي له مقدمات، منوها أن الأزمة الأقتصادية عرض لمرض.

وأضاف يمامة خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعا:"قضيت ٣٣ عاما فى العمل الجامعي ولدى ٢٨ مؤلفا، موضحا:" أنا الوحيد الذى اعترضت فى عهد مبارك على إدخال أموال التأمينات ضمن سلطة وزارة المالية".

وأوضح يمامة أن ارتفاع الدولار من ٧ جنيه إلى ٤٧ فى ١٠ سنوات سببه ارتفاع فاتورة الاستيراد لأكثر من ٧٥ %

وسوء إدارة الموارد، مشيرا إلى أن لا يجب أن ننظر للإصلاح الاقتصادي دون أن يسبقه إصلاح سياسي.

متحدث حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة