الاحتلال يقصف مستشفى العودة في غزة بكمية كبيرة من القذائف



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، إنه تم قصف المستشفى بكمية كبيرة من قذائف المقاتلات الإسرائيلية.

وتابع مدير مستشفى العودة في مداخلة مع سكاي نيوز عربية: "أصيب عدد من موظفي المستشفى في القصف الإسرائيلي".

وأكد مدير مستشفى العودة، على أن خدمات النساء والولادة تتم بطرق بدائية، بسبب عدم وجود وقود بالمستشفى.



ومن جانبه قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: "استشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف مجمع الشفاء وسط غزة".

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي، خلال تصريحات له مع قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، :"العالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات".

ولفت إلى أن الاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة، الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ضد مجمع المستشفيات بمدينة غزة منذ ساعات الصباح.

وتابع المتحدث باسم الصحة: "الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في غزة يتسبب في كارثة كبرى".

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، أن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي بحزام ناري، وسقوط عدد من الإصابات، إضافة إلى استهدافه ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية، وأيضًا استهداف مباشر لمستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "الاحتلال هدد سابقاً مسؤولي المستشفيات في غزة والآن ينفذ الاستهداف، و ساعات محدودة قبل أن تصبح مدينة غزة وشمالها دون أي خدمات طبية".