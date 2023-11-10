"زهقت من الدنيا".. شخص يضرم النار في جسده بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أضرم شخص النار في جسده بمركز الصف جنوب الجيزة اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات شخص مصاب بحروق.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن شخصا سكب بنزينا على جسده وأضرم النار في نفسه مرددا عبارة"زهقت من الدنيا".

أسرع الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الواقعة.وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.