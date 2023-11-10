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خريج كلية الزراعة ومفكر اشتراكي.. 17 معلومة عن المرشح الرئاسي فريد زهران

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب، إنفوجراف يحمل بعض المعلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران، حيث تضمنت نشأته وتفاصيل عن مشاركته في العمل العام.

وتمثلت المعلومات في:

الاسم: محمد فريد سعد زهران.

- وُلد فريد زهران في 1 يناير سنة 1957.

- تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

- سياسي ومفكر اشتراكي.

- أحد أقطاب الحركة المدنية الديمقراطية.

كان أحد قيادات الحركة الطلابية في مصر1977.

- عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في الفترة من 2000 إلى 2004.

- عضو مؤسس في الحركة المصرية لمكافحة الإرهاب 2005.

- عمل بالصحافة، وترأس تحرير عدد من الدوريات والمجلات.

- عضو مؤسس بالمركز المصري الديمقراطي الاجتماعي من 2002 وحتى 2010.

- عضو مؤسس بالمنتدى الاجتماعي المصري بالتحالف بين أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني.

- عضو بالمنتدى المدني الأورومتوسطي.

- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

- أعلن زهران ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدشين حملته الانتخابية بشعار "معًا للتغيير"، ونجح في الحصول على 30 تزكية لترشحه من أعضاء مجلس النواب.

- رقم المرشح ٢

- الرمز الانتخابي "الشمس"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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