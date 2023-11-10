شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. مصر تواصل نجاحاتها بإقامة شبكة ربط سيناء بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدارسات أنه تستمر الدولة المصرية في استراتيجيتها التنموية بهدف تحقيق الأمن الإنساني وضمان الأمن القومي المصري، وذلك في سبيل الحفاظ على الأمن القومي بشكل خاص والأمن الإقليمي بصفة عامة.
بالإضافة إلى تطوير مطار البردويل الدولي وتطوير ميناء العريش بهدف تحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي، بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة، ومن المستهدف إقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء، من أجل تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة في الفترة المقبلة.
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