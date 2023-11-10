شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. مصر تواصل نجاحاتها بإقامة شبكة ربط سيناء بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدارسات أنه تستمر الدولة المصرية في استراتيجيتها التنموية بهدف تحقيق الأمن الإنساني وضمان الأمن القومي المصري، وذلك في سبيل الحفاظ على الأمن القومي بشكل خاص والأمن الإقليمي بصفة عامة.

وأضافت الدراسة أنه تستهدف الدولة تنفيذ شبكة ربط سيناء بمصر، وتم تنفيذ 1000 كم من الطرق والكباري بتكلفة نحو 43 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 500 كم من السكك الحديدية، وتم تنفيذ 6 أنفاق بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، وازدواج كوبري الفردان كنتيجة لازدواج قناة السويس، ومن المخطط إنشاء خط سكك حديد (بئر العبد/ العريش)، وخط سكة حديد (العريش/ الحسنة/ نخل/ طابا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد شرق التفريعة، واستكمال خط سكة حديد شرق التفريعة-بورسعيد من الكيلو 24 وحتى ميناء شرق بورسعيد

بالإضافة إلى تطوير مطار البردويل الدولي وتطوير ميناء العريش بهدف تحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي، بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة، ومن المستهدف إقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء، من أجل تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة في الفترة المقبلة.