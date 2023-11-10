شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أهمية الكادر المهنى الصناعى فى نجاح الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر
● التدريب على المهارات الأساسية: مثل التدريب على السلامة والصحة المهنية، والتدريب على استخدام المعدات والآلات الصناعية.
● التدريب على المهارات الفنية: مثل التدريب على تصنيع المنتجات المختلفة، والتدريب على تشغيل الآلات والمعدات الحديثة.
● التدريب على المهارات الإدارية: مثل التدريب على إدارة الوقت، والتدريب على إدارة الفريق.
وتهدف مراكز تدريب عمال المصانع في مصر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
● توفير العمالة الماهرة اللازمة للقطاع الصناعي المصري.
● رفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
● تقليل معدلات البطالة في مصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز