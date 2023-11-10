شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أهمية الكادر المهنى الصناعى فى نجاح الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تُعد مراكز تدريب عمال المصانع في مصر من أهم العوامل التي تسهم في تطوير المهارات المهنية للعمال، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المصانع المصرية في الأسواق العالمية. وتوفر مراكز تدريب عمال المصانع مجموعة واسعة من البرامج التدريبية، التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية في مصر. وتشمل هذه البرامج التدريبية على:

● التدريب على المهارات الأساسية: مثل التدريب على السلامة والصحة المهنية، والتدريب على استخدام المعدات والآلات الصناعية.

● التدريب على المهارات الفنية: مثل التدريب على تصنيع المنتجات المختلفة، والتدريب على تشغيل الآلات والمعدات الحديثة.

● التدريب على المهارات الإدارية: مثل التدريب على إدارة الوقت، والتدريب على إدارة الفريق.

وتهدف مراكز تدريب عمال المصانع في مصر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

● توفير العمالة الماهرة اللازمة للقطاع الصناعي المصري.

● رفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

● تقليل معدلات البطالة في مصر.