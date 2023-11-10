شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر التغيرات المناخية الشديدة على الأوضاع الاقتصادية.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدد التغيرات المناخية العنيفة مسار النمو في القارة الأفريقية ويبدو أن انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% يشكل تهديداً حقيقياً، وكل كارثة في أفريقيا تؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 20%.

وكشفت دراسة أجراها مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن هناك حاجة لاستثمارات بمليارات الدولارات لمكافحة تغير المناخ في أفريقيا، كما أن هناك حاجة إلى نحو 1 إلى 1.3 تريليون دولار سنويا لضمان التحول في أفريقيا. مجال الطاقة وتطوير زراعة جديدة وصناعة جديدة صديقة للبيئة.

وتابعت الدراسة أن الدول الأكثر تضررا من الكوارث هي تلك التي ساهمت بأقل قدر في المشكلة، وتساهم أفريقيا بنسبة 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ومع ذلك تعاني القارة الأفريقية من الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير والتسونامي وغيرها.

ولفتت الدراسة أنه يؤثر تغير المناخ على النشاط الاقتصادي بالتراجع، وقد يخلق أوضاعًا مشجعة على إثارة الصراعات، حيث إن الرعى الجائر وإزالة الغابات وعدم الاستدامة تشكل تحديات أمام الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا.