وزيرة الصحة الفلسطينية: على المجتمع الدولي العمل الفوري لوقف استهداف إسرائيل للمستشفيات في غزة

ناشدت وزيرة الصحّة الفلسطينية مي الكيلة، ​الأمم المتحدة​ "للتدخّل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشّفاء والعودة والرنتيسي في ​قطاع غزة​"، مشدّدةً على أنّ "استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة، هو جريمة حرب ويجب أن يتوقّف فورًا".

وأكّدت أنّه "يتوجّب على ​المجتمع الدولي​ الوقوف عند مسؤوليّاته، والعمل الفوري لوقف استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبيّة والإسعافيّة".

وأعلنت الكيلة أنّ "الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، حيث توقّفت 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل، و51 مركز رعاية صحيّة من أصل 72، جرّاء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، الّذي تمنع سلطات الاحتلال دخوله إلى القطاع".