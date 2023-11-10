رئيس وزراء بلجيكا: لمنع الإسرائيليين المتطرفين والعنيفين بحق الفلسطينيين من دخول الاتحاد الأوروبي

أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في كلمة أمام البرلمان البلجيكي، إلى ​العنف​ ال​إسرائيل​ي ضدّ الفلسطينيّين في ​الضفة الغربية​، مؤكّدًا أنّ عدم اتخاذ إجراءات ضدّ أمثال هؤلاء "المتطرّفين العنيفين"، هو أمر "غير مقبول".

وشدّد على أنّه "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الّذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الّذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول ​الاتحاد الأوروبي​"، لافتًا إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام ​الأسلحة النووية​ ضدّ شعب لا يستطيع فعل أيّ شيء، ويعيش اليوم في ظروف مروّعة".

وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردًّا على هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل في السّابع من تشرين الأوّل، ما زال مئات آلاف المدنيّين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة. وقد قُتل في هذه الفترة أكثر من 10900 شخص في غزة والضفة الغربية وأُصيب أكثر من 28500 آخرين، بحسب وزارة الصحّة في غزة.