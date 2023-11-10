الجيش الإسرائيلي قصف العديد من المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ واصل فجر اليوم الجمعة وليل أمس الخميس، استهداف ​المستشفيات​ ومركبات الإسعاف في قطاع ​غزة​".

وأوضحت أنّ "الجيش قصف محيط مجمع الشفاء الطبّي في غرب غزة، حيث نُصبت خيام للنّازحين الفلسطينيّين إلى جانب خيمة للصحافيّين، ما أدّى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "في وقت لاحق، قُتل مواطن وأُصيب طفل، في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشّفاء الطبّي. كما قُتل مواطنان وجُرح آخرون في قصف استهدف شارع غزة القديم شمال القطاع".

وذكرت الوكالة أنّ "الجيش الإسرائيلي قصف أيضًا مستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مرافقه. وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوّابة مستشفى النّصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن سقوط قتيلَين وإصابة آخرين".

ولفتت إلى أنّ "الجيش شنّ أيضًا سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال ​قطاع غزة​، الّذي يضمّ عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنّازحين أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء والمسنّين، ما أدّى إلى مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين".

من جهتها، أعلنت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، أنّ "طائرات إسرائيليّة استهدفت محيط مستشفى العودة، ما أدّى لإصابة مسعف متطوّع، وخروج مركبتَي إسعاف تابعتَين للجمعيّة عن الخدمة".