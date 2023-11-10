الجيش الإسرائيلي: ضربنا منظّمة في سوريا أطلقت مسيّرة باتجاه إيلات أمس

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "ردًّا على طائرة مُسيّرة قادمة من سوريا أصابت مدرسةً في إيلات، ضربت قوّات الدّفاع الإسرائيليّة المُنظّمة الّتي نفّذت الهجوم".
وحمّل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، النظام السوري "المسؤوليّة الكاملة عن أيّ عمل إرهابي ينطلق من أراضيه"، مؤكّدًا "أنّنا سنردّ على كلّ عدوان على إسرائيل".
وكان قد أشار الجيش الإسرائيلي، أمس، إلى أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضرارًا مادّيّةً وحالًا من الذّعر، من دون وقوع إصابات جسديّة.
من جهته، أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلّحة اليمنيّة، يحيى سريع، أنّ "قوّاتنا أطلقت دفعةً من الصّواريخ البالستيّة على أهداف مختلفة وحسّاسة في جنوب إسرائيل، منها أهداف عسكريّة في منطقة إيلات".
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