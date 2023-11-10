وزير الدفاع السعودي: لوقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين واستئناف مسار السلام

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة"، أنّ "وزير الدّفاع الأمير ​خالد بن سلمان​ التقى في ​الرياض​، وزير الدّفاع اليوناني ​نيكوس ديندياس​، وجرى استعراض أوجه العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين، وبحث التّعاون في المجال العسكري والدّفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره".

وأشارت إلى أنّ "الجانبين ناقشا أبرز القضايا والمستجدّات الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وآخر التّطوّرات في ​غزة​ ومحيطها"، لافتةً إلى أنّ "وزير الدّفاع السّعودي أكّد ضرورة وقف العمليّات العسكريّة، وحماية المدنيّين، والسّماح بدخول المساعدات الإنسانيّة، واستئناف مسار السّلام".