ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة"، أنّ "وزير الدّفاع الأمير خالد بن سلمان التقى في الرياض، وزير الدّفاع اليوناني نيكوس ديندياس، وجرى استعراض أوجه العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين، وبحث التّعاون في المجال العسكري والدّفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره".
وأشارت إلى أنّ "الجانبين ناقشا أبرز القضايا والمستجدّات الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وآخر التّطوّرات في غزة ومحيطها"، لافتةً إلى أنّ "وزير الدّفاع السّعودي أكّد ضرورة وقف العمليّات العسكريّة، وحماية المدنيّين، والسّماح بدخول المساعدات الإنسانيّة، واستئناف مسار السّلام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السعودي: لوقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين واستئناف مسار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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