شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين المحتلة.. طائرة مسيرة مجهولة تصيب مبنى في إيلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى مدنيًا في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة أمس الخميس، وتسببت في أضرار طفيفة.

وأشار في بيان إلى أن "هوية الطائرة المسيرة قيد المراجعة"، دون أن يخوض في تفاصيل.

أول ضرر مؤكد داخل إيلات

وقال دانيال مولر المحلل في شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري)، إن هجوم الطائرة المسيرة أمس الخميس، يمثل أول ضرر مؤكد داخل مدينة إيلات منذ بدء الأعمال القتالية في السابع من أكتوبر".

وتعد شركات التأمين البحري المياه التابعة للاحتلال منطقة عالية الخطورة، ويطلب من كل سفينة دفع قسط إضافي بسبب مخاطر الحرب.

وتقول مصادر في القطاع، إن هذه الأقساط ارتفعت إلى 10 أمثال في الأسابيع القليلة الماضية، ما أضاف عشرات الآلاف من الدولارات إلى كل رحلة، ويعني هذا بالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وأغلق ميناء عسقلان بجنوب البحر المتوسط، وهو الميناء الأقرب إلى غزة، في الأسابيع القليلة الماضية مع تحويل مسار ناقلة نفط واحدة على الأقل إلى إيلات.

وقالت أمبري للعملاء، إنه لا يزال بإمكان السفن التجارية التوقف مؤقتًا في ميناء عسقلان، ولكن مع اعتماد تدابير للحماية مثل تقليل تحركات الطاقم على السطح.