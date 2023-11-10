شكرا لقرائتكم خبر عن نمو كبير في القطاع الصناعي بمصر.. دراسة للمركز المصري تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الصناعي المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 18% في عام 2010 إلى 31% في عام 2023. وارتفعت الصادرات الصناعية المصرية من 12 مليار دولار في عام 2010 إلى 30 مليار دولار في عام 2023 ، تستهدف الحكومة المصرية أن تصبح مصر دولة صناعية رائدة في المنطقة بحلول عام 2025، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، منها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

● زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%.

● رفع صادرات القطاع الصناعي إلى 50 مليار دولار.

● زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى 100 ألف منشأة.

● توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي.