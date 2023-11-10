تشالز الثالث يخاطب البرلمان لأول مرة كملك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ألقى العاهل البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، خطابه الأول كملك أمام البرلمان بشقيه "اللوردات والعموم"، بمناسبة بداية العام البرلماني، وذلك منذ نحو 70 عاما.

وفي الخطاب الذي هو الأول للملك تشارلز الثالث كملك، رغم انه ألقى خطابا مماثلا في مايو 2022 بسبب عدم قدرة والدته الراحلة حينذاك على إلقائه، حدّد سياسة حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك لعام مقبل.

وكان آخر ملك أشرف على افتتاح الدولة للبرلمان هو جورج السادس في عام 1950 جد الملك الحالي ووالد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ووصل الملك إلى مبنى البرلمان، آتيا من قصر باكنغهام على متن عربة اليوبيل الملكية الذهبية في احتفال تاريخي تعود بروتوكولاته إلى قرون خلت.

الوالدة الحبيبة

وبدأ العاهل البريطاني خطابه في قاعد مجلس اللودات بالإشادة بـ"والدته الحبيبة" ثم سرد أولويات الحكومة الحالية، ومن بينها الاستثمار في النقل، وقوانين منع تدخين الأطفال، وفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الخطاب يمثل رؤيته لـ"بريطانيا أفضل"، بينما قال زعيم المعارضة العمالية السير كير ستارمر إنه خطاب يرقى إلى "برنامج ترقيعي مثير للشفقة".

تعرض الملك لصيحات الاستهجان من قبل المتظاهرين عندما غادر البرلمان، حيث سمعت صيحات "لست ملكي" مرفوقة بلافتات.

المجرمون

واحتلت الأحكام الأكثر صرامة على أخطر المجرمين في البلاد وحملة القمع ضد الاستمالة مركز الصدارة في خطاب الملك الأول منذ عقود.

وقال الملك تشارلز الثالث وهو يقرأ أجندة رئيس الوزراء ريشي سوناك للعام المقبل، إن مشروع قانون العقوبات سيتم تقديمه "لزيادة ثقة الضحايا".

وأضاف أنه سيتم أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات "لمنع الجرائم الجديدة والمعقدة" والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وعلى الرغم من التركيز على الجريمة، لم يكن هناك أي ذكر للاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين التي جرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي وصفتها السيدة برافرمان بأنها "مسيرات الكراهية".

كما أن خطط وزيرة الداخلية المثيرة للجدل لتقييد استخدام الخيام للأشخاص المشردين لم تثر من قبل الملك.

الخطاب الأطول

وكان خطاب الملك، الذي بلغ 1223 كلمة، هو الأطول الذي يلقيه ملك في افتتاح الدولة للبرلمان منذ عام 2005.

وقال الملك في بداية الخطاب إن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا قد خلقا "تحديات كبيرة طويلة المدى للمملكة المتحدة". وأضاف: إدارة سوناك تركز على زيادة النمو الاقتصادي وحماية صحة وأمن الشعب البريطاني للأجيال القادمة.

وكرر الملك التعهد الرئيسي لرئيس الوزراء بخفض التضخم الذي يبلغ حاليًا 6.7%، وقال إن الحكومة ستدعم بنك إنكلترا "في هذا الهدف" من خلال اتخاذ "قرارات مسؤولة بشأن الإنفاق والاقتراض".

خال من التدخين

وكانت أُثيرت الطموحات المعلنة سابقًا لإنشاء "جيل خالٍ من التدخين"، حيث قال الملك إن الحكومة ستقيد بيع التبغ بحيث لا يمكن أبدًا بيع السجائر للأطفال الذين تبلغ أعمارهم حاليًا 14 عامًا أو أقل.

وأكد الملك - وهو ناشط بيئي مدى الحياة - أيضًا خطط السيد سوناك لمنح تراخيص جديدة للنفط والغاز "لمساعدة البلاد على الانتقال إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 دون إضافة أعباء لا مبرر لها على الأسر" في مشروع قانون البترول والتراخيص البحرية.

وفي مكان آخر، أكد الملك مجددًا خطط رئيس الوزراء لإدخال معيار بريطاني متقدم، وهو "مؤهل جديد على طراز البكالوريا" لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا والذي سيجمع ويحل محل المستوى A والمستوى T بينما يقوم أيضًا بحملة قمع على "شهادات جامعية ذات نوعية رديئة لصالح المزيد من الشباب الذين يلتحقون بتدريب مهني عالي الجودة".

قانون المستأجرين

وبالانتقال إلى الإسكان، قال الخطاب الملكي: وستعمل الحكومة على طرح مشروع قانون الإيجار والتملك الحرّ لجعل الأمر أسهل وأرخص بالنسبة للمستأجرين لشراء التملك الحر الخاص بهم، ومن المأمول أن تعالج مسألة رسوم الخدمة العقابية.

وقال الخطاب إنه تم تصميم مشروع قانون إصلاح المستأجرين الذي طال انتظاره، والذي بموجبه يتم حظر عمليات الإخلاء بدون خطأ، لزيادة الأمن للمستأجرين - لكنه تعرض لانتقادات بعد أن قال وزير التسوية مايكل غوف إنه لن يسن هذه السياسة حتى تنظر المحاكم تم إصلاحه.

وفي ختام الخطاب قال الملك تشارلز إن حكومتي ستسعى في كافة النواحي إلى اتخاذ قرارات طويلة الأمد تصب في مصلحة الأجيال القادمة وتبني مستقبلا أفضل.