الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد عفو مقترح عن الانفصاليين الكتالونيين

الرياص - اسماء السيد - مدريد: تظاهر الآلاف أمام مقر الحزب الاشتراكي الإسباني في مدريد ضد العفو المقترح عن الانفصاليين الكتالونيين.

وألقى بعض المتظاهرين حجارة وأجساما أخرى على الشرطة مساء الثلاثاء وأدى بعضهم التحية النازية ولوحوا بأعلام ديكتاتورية فرانكو كما ظهر في لقطات تلفزيونية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد بعض المشاركين المتطرفين في المسيرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، أصيب ما لا يقل عن ستة متظاهرين وشرطي بجروح طفيفة واعتقل ثلاثة أشخاص.

وتهدف الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تأمين دعم الحزبين الانفصاليين اللذين يمثلان كتالونيا في مجلس النواب لمدة أربع سنوات أخرى مع قانون العفو والمزيد من التنازلات. ويرفض أكبر حزب معارض، حزب الشعب المحافظ، وحزب فوكس اليميني الشعبوي التنازلات.

وكان الآلاف قد تظاهروا بالفعل أمام مقر الحزب الاشتراكي يوم الاثنين. ولم تشهد إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة غير الحاسمة في نهاية يوليو (تموز).

ويستهدف العفو الانفصاليين الذين شاركوا في محاولة انفصال فاشلة في عام 2017. ويتعرض سانشيز لضغوط، وإذا لم يشكل حكومة جديدة بحلول 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة في 14 يناير (كانون الثاني).