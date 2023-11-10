فيضاناتٌ استثنائية في شمال فرنسا

الرياص - اسماء السيد - تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس.

وتم وضع نهرين- الآه والليان- في حالة تأهب حمراء بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين والثلاثاء.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر موقع "اكس" إصابة سبعة أشخاص بدون مزيد من التفاصيل. واشار الى تعبئة أكثر من 1500 عنصر إطفاء في المنطقة.

إغلاق المدارس

وأعلنت المحافظة أنه في أعقاب العاصفة كياران الأسبوع الماضي، "أثرت" الفيضانات على حوالى 60 بلدية، وتسببت في أضرار "كبيرة"، مضيفة أنه تم إغلاق عشرات المدارس.

ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ، ما حصل الثلاثاء بأنه فيضانات "استثنائية".

وتسري حالة التأهب الحمراء حتى مساء الأربعاء.