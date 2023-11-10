"النشرة": قصف متبادل ليلًا على الحدود الجنوبية والطيران الإسرائيلي يحلق فوق العرقوب وإقليم التفاح

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين يخيّم على منطقة حاصبيا، بعد ليل ساخن من تبادل للقصف الصّاروخي والمدفعي بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، استمرّ حتّى ساعة مبكرة من فجر اليوم".
وأشارت إلى أنّ "تسجيل طلعات استكشافيّة شبه متواصلة للطّيران المروحي التّجسّسي الإسرائيلي، انطلاقًا من محور الماري- المجيديّة- تلال كفرشوبا- مزارع شبعا- العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ الغربيّة، وصولًا حتّى مرتفعات برغز والاحمدية والبقاء الغربي وإقليم التفاح".
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