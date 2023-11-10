"النشرة": قصف متبادل ليلًا على الحدود الجنوبية والطيران الإسرائيلي يحلق فوق العرقوب وإقليم التفاح

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين يخيّم على منطقة حاصبيا، بعد ليل ساخن من تبادل للقصف الصّاروخي والمدفعي بين "​حزب الله​" و​القوات الإسرائيلية​، استمرّ حتّى ساعة مبكرة من فجر اليوم".

وأشارت إلى أنّ "تسجيل طلعات استكشافيّة شبه متواصلة للطّيران المروحي التّجسّسي الإسرائيلي، انطلاقًا من محور الماري- المجيديّة- تلال كفرشوبا- مزارع شبعا- ​العرقوب​ ومرتفعات جبل الشيخ الغربيّة، وصولًا حتّى مرتفعات برغز والاحمدية والبقاء الغربي و​إقليم التفاح​".