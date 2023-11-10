الأب مبارك: رجل الدولة هو من يسهر على الخير العام لتأمين حد أدنى من النظام المجتمعي

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب كميل مبارك، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.
ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب: إسمَعْ يا بنَيَّ رجل الدولة هو من يسهر على الخير العام من اجل تأمين حد ادنى من النظام المجتمعي خدمةً للعيش الكريم، أمّا مَن يسعى الى السلطة بالقوّة أو بالكذب أو بالمال الحرام مُهمِلًا العدلّ والخير، فهو رئيس عصابة وليس رجل دولة، وبالتالي فكلّ خيرات الدولة وأموال الناس محلّلة لهذه العصابة ، ولا يستقيم الأمر إلّا بالقضاء عليها.
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