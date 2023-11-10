"حزب الله" نشر مشاهد من استهدافه لموقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي

نشر الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، مشاهد من "استهداف المقاومة الإسلاميّة لموقع ​المطلة​ التّابع للجيش الإسرائيلي في القطاع الشّرقي عند الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة، وتحقيق إصابات مباشرة".

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة الثّالثة والرّبع من عصر اليوم الخميس، موقع المطلة بالصّواريخ الموجّهة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وكان قد أعلن "​حزب الله​" أمس، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة الثّالثة والرّبع من عصر يوم الخميس، موقع المطلة بالصّواريخ الموجّهة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".