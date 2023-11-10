تضامنا مع الفلسطينيين .. الجيش الإسرائيلي يعلن وقوع تفجير في إيلات

الشارقة - اميمة ياسر - الجيش الإسرائيلي يعلن وقوع تفجير في إيلات بطائرة مسيرة أطلقت من البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أن الهجوم الذي استهدف مدينة إيلات ناتج عن طائرة بدون طيار على البحر الاحمر جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة استهدفت مبنى في مدينة إيلات وأن الجهة المسؤولة عن الهجوم وتفاصيل ما جرى ما تزال قيد المراجعة.

وغادر أكثر من 60 ألف إسرائيلي من مناطق غلاف غزة وتوجهوا إلى إيلات.

وترجح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يكون مصدر الطائرة من اليمنـ وأن الحــ وثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة العسكرية في إسرائيل تدرس توجيه ضربات لليمن ردا على الهجمات المتتالية للحــ وثيين.