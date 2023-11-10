رغم التوترات.. عبداللطيف: ارتفاع الطلب على المقاصد السياحية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إنه رغم الأجواء والتوترات السياحية بمنطقة الشرق الأوسط وحرب فلسطين، إلا أن الطلب ما زال مستمر على المقاصد السياحية المصرية، رغم أنه تباطأ إلى حد ما، خاصة في جنوب سيناء، مقارنة بحجم التوقعات.

وأضافت عبداللطيف، خلال مشاركته ببورصة لندن السياحية، أنه تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة إلى مصر والشرق الأوسط؛ نتيجة الأحداث الجارية، لافتًا إلى وجود طلب متزايد بشكل كبير حاليًا خاصة مدن القاهرة وأسوان والغردقة ومرسي علم.

وشدد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، على ضرورة تصوير العديد من الأفلام والبث المباشر من المواقع السياحية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر؛ لنقل صورة حية تطمئن السائحين في جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إلى، أن تصريحات أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أعطت نوعًا من الإطمئنان ورسائل إيجابية مُتعددة، بما يدعم خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

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